Экс-министр спорта Пермского края Лях останется под домашним арестом до апреля

Следствие добилось продления ареста экс-министра спорта Пермского края, сообщает URA.Ru. Бывший чиновник, обвиняемый в коррупции, пробудет дома до начала апреля.Лях является обвиняемым по громкому уголовному делу о хищении 13,8 млн рублей бюджетных средств при реконструкции пермского стадиона «Динамо». Бывший высокопоставленный чиновник был задержан 4 октября прошлого года сотрудниками ФСБ, после чего суд поместил его под домашний арест. Он не вошёл в новый состав правительства Пермского края, который был объявлен губернатором Виктором Басаргиным 20 января.