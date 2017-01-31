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Шишкарёв: год назад дал ФК «Кубань» 150 млн рублей, деньги не вернули до сих пор

31 января 2017, вторник. 00:59. Бизнес
Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв назвал сумму, которую ему должен футбольный клуб «Кубань».

«Очень тяжёлая ситуация с футбольным клубом «Кубань». Я год назад дал этой команде 150 млн рублей. По сей день не получил эти деньги. Я из своего кармана финансирую женскую гандбольную команду «Кубань». Ну хорошо, приехали к вице-премьеру, министру спорта, «наклонили» какого-то спонсора и закрыли на два-три месяца зарплату, но системно это проблему не решает.

Я боюсь, что там тоже идёт игра такая, чтобы найти схему не платить, обанкротить клуб и не платить долги. Но я верю в порядочность людей. Я же хотел сделать нормальный проект», — сказал Шишкарёв в интервью «Спорт FM».
Источник: Спорт FM Сообщить об ошибке
Теги
Кубань Сергей Шишкарёв
Новости. Бизнес
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