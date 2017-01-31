Шишкарёв: год назад дал ФК «Кубань» 150 млн рублей, деньги не вернули до сих пор

Президент Федерации гандбола Россииназвал сумму, которую ему должен футбольный клуб «Кубань».«Очень тяжёлая ситуация с футбольным клубом «Кубань». Я год назад дал этой команде 150 млн рублей. По сей день не получил эти деньги. Я из своего кармана финансирую женскую гандбольную команду «Кубань». Ну хорошо, приехали к вице-премьеру, министру спорта, «наклонили» какого-то спонсора и закрыли на два-три месяца зарплату, но системно это проблему не решает.Я боюсь, что там тоже идёт игра такая, чтобы найти схему не платить, обанкротить клуб и не платить долги. Но я верю в порядочность людей. Я же хотел сделать нормальный проект», — сказал Шишкарёв в интервью «Спорт FM».