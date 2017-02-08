Компания «Тотал Восток» объявила о партнёрстве с ФХР

Дочернее предприятие концерна Total — компания «Тотал Восток», поставляющая на российский рынок смазочные материалы под маркой TOTAL — объявляет о начале трёхлетнего партнёрства с Федерацией хоккея России (ФХР). Официальная церемония подписания партнёрского соглашения и пресс-конференция с участием первых лиц компании «Тотал Восток» и ФХР состоится перед товарищеским матчем сборных России и Франции на этапе турнира Еврочеллендж в апреле текущего года.
«Мы рады приветствовать компанию «Тотал Восток», которая теперь стала частью одного из самых популярных видов спорта в стране. Для нас данное сотрудничество является действительно значимым событием. Мы заинтересованы в совместном развитии и продвижении хоккея, а также ценностей, которые несёт этот вид спорта: самосовершенствование, стремление к победам и преемственность многолетних традиций», − сказал президент ФХР, заслуженный мастер спорта СССР, трёхкратный чемпион олимпийских игр и 10-кратный чемпион мира Владислав Третьяк.
Концерн Total уже имеет богатый опыт сотрудничества со спортивными командами и федерациями в различных дисциплинах по всему миру. Для «Тотал Восток» партнёрство с ФХР – возможность стать ближе к многомиллионной аудитории российских болельщиков.
«Нам очень приятно, что сотрудничество начинается в юбилейный для российского хоккея сезон. Мы знаем, что хоккейное наследие и традиции играют большую роль в спортивной культуре страны. Россия на протяжении многих лет является стратегически важным регионом для нас. Это партнёрство демонстрирует намерение «Тотал Восток» и дальше развиваться на её территории. Например, только в прошлом году мы подписали соглашение о локализации производства смазочных материалов. К тому же спорт всегда был и остаётся источником вдохновения в нашей работе. По этой причине ФХР для нас – сильный партнёр, сотрудничество с которым позволит расширить и укрепить связи с российскими поклонниками спорта», − сказал Фабьен Вуазен, генеральный директор ООО «Тотал Восток».
Total – международный энергетический концерн, одна из ведущих мировых нефтегазовых компаний, а также второй в мире поставщик солнечной энергии благодаря достижениям своей дочерней компании SunPower. 100 000 сотрудников компании каждый день делают энергию лучше – более безопасной, чистой, эффективной, инновационной и доступной для максимального числа людей. Total – социально ответственная компания. Концерн работает более чем в 130 странах мира и в каждой из них стремится сделать свой бизнес более полезным в экономическом, социальном и экологическом отношении.
ООО «Тотал Восток» – дочернее предприятие нефтехимического концерна Total, поставляющее на российский рынок автомобильные смазочные материалы и технические жидкости под марками TOTAL и ELF, широкую гамму индустриальных масел и смазок, а также продукты специальной химии, присадки к топливам и специальные топлива.
Продукты компании рекомендованы для заводской заливки и послепродажного обслуживания такими производителями автомобилей, как Peugeot&Citroen и KIA.
Total поддерживает спортивные команды и объединения в различных дисциплинах. Концерн оказывает всестороннюю поддержку командам «КАМАЗ-Мастер», «ГАЗ Рейд Спорт», Peugeot Total Sport, которым покоряются такие значимые в мировом автоспорте серии, как ралли-рейды «Дакар», «Африка Эко Рейс» и «Шёлковый путь». Помимо этого, TOTAL является партнёром Международной федерации бадминтона (BWF) и Африканской конфедерации футбола (CAF).