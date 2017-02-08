Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Купить билет на Кубок Легенд!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Компания «Тотал Восток» объявила о партнёрстве с ФХР

8 февраля 2017, среда. 14:43. Бизнес
Дочернее предприятие концерна Total — компания «Тотал Восток», поставляющая на российский рынок смазочные материалы под маркой TOTAL — объявляет о начале трёхлетнего партнёрства с Федерацией хоккея России (ФХР). Официальная церемония подписания партнёрского соглашения и пресс-конференция с участием первых лиц компании «Тотал Восток» и ФХР состоится перед товарищеским матчем сборных России и Франции на этапе турнира Еврочеллендж в апреле текущего года.

«Мы рады приветствовать компанию «Тотал Восток», которая теперь стала частью одного из самых популярных видов спорта в стране. Для нас данное сотрудничество является действительно значимым событием. Мы заинтересованы в совместном развитии и продвижении хоккея, а также ценностей, которые несёт этот вид спорта: самосовершенствование, стремление к победам и преемственность многолетних традиций», − сказал президент ФХР, заслуженный мастер спорта СССР, трёхкратный чемпион олимпийских игр и 10-кратный чемпион мира Владислав Третьяк.

Концерн Total уже имеет богатый опыт сотрудничества со спортивными командами и федерациями в различных дисциплинах по всему миру. Для «Тотал Восток» партнёрство с ФХР – возможность стать ближе к многомиллионной аудитории российских болельщиков.

«Нам очень приятно, что сотрудничество начинается в юбилейный для российского хоккея сезон. Мы знаем, что хоккейное наследие и традиции играют большую роль в спортивной культуре страны. Россия на протяжении многих лет является стратегически важным регионом для нас. Это партнёрство демонстрирует намерение «Тотал Восток» и дальше развиваться на её территории. Например, только в прошлом году мы подписали соглашение о локализации производства смазочных материалов. К тому же спорт всегда был и остаётся источником вдохновения в нашей работе. По этой причине ФХР для нас – сильный партнёр, сотрудничество с которым позволит расширить и укрепить связи с российскими поклонниками спорта», − сказал Фабьен Вуазен, генеральный директор ООО «Тотал Восток».

Total – международный энергетический концерн, одна из ведущих мировых нефтегазовых компаний, а также второй в мире поставщик солнечной энергии благодаря достижениям своей дочерней компании SunPower. 100 000 сотрудников компании каждый день делают энергию лучше – более безопасной, чистой, эффективной, инновационной и доступной для максимального числа людей. Total – социально ответственная компания. Концерн работает более чем в 130 странах мира и в каждой из них стремится сделать свой бизнес более полезным в экономическом, социальном и экологическом отношении.

ООО «Тотал Восток» – дочернее предприятие нефтехимического концерна Total, поставляющее на российский рынок автомобильные смазочные материалы и технические жидкости под марками TOTAL и ELF, широкую гамму индустриальных масел и смазок, а также продукты специальной химии, присадки к топливам и специальные топлива.

Продукты компании рекомендованы для заводской заливки и послепродажного обслуживания такими производителями автомобилей, как Peugeot&Citroen и KIA.

Total поддерживает спортивные команды и объединения в различных дисциплинах. Концерн оказывает всестороннюю поддержку командам «КАМАЗ-Мастер», «ГАЗ Рейд Спорт», Peugeot Total Sport, которым покоряются такие значимые в мировом автоспорте серии, как ралли-рейды «Дакар», «Африка Эко Рейс» и «Шёлковый путь». Помимо этого, TOTAL является партнёром Международной федерации бадминтона (BWF) и Африканской конфедерации футбола (CAF).
Источник: Федерация хоккея России Сообщить об ошибке
Теги
ФХР
Новости. Бизнес
8 февраля 2017, среда
14:43 Компания «Тотал Восток» объявила о партнёрстве с ФХР
00:19 «Манчестер Юнайтед» не будет повышать цены на сезонные абонементы и билеты
7 февраля 2017, вторник
19:19 Кадиев: «Анжи» знают в любом уголке мира, Керимов поднял бренд очень высоко
19:09 Гридасов: с мощностями «Матча» можно было бы сделать лучший продукт
11:47 Клубы пяти ведущих лиг Европы потратили на зимние трансферы рекордные € 742 млн
11:32 Суд отложил заседание по иску Альфа-банка к трём компаниям, связанным с Гинером
10:56 Телеаудитория Супербоула в США составила более 111 млн человек
6 февраля 2017, понедельник
17:31 «Лаборатория Касперского» стала официальным партнёром по кибербезопасности ФИДЕ
14:03 Игроки «Реала» и «Барселоны» откроют совместный строительный бизнес
13:24 Расходы на подготовку к ЧМ-2018 увеличены на 19 млрд рублей
3 февраля 2017, пятница
23:51 В Китае хотят открыть 20 тыс. футбольных школ в 2017 году
20:15 Кафе Самедова перестало предоставлять скидки болельщикам «Локомотива»
18:01 «Мегафон» обеспечит связью ЧМ-2018 и Кубок конфедераций за 4,25 млрд рублей
2 февраля 2017, четверг
21:33 Новичок «Локомотива» Фарфан откроет в Перу собственный ночной клуб
16:31 Мясоконсервный комбинат стал официальным партнёром ФК «Армавир»
13:23 Российские клубы получат почти € 7 млн за участие их игроков в ЧЕ-2016
13:12 17 марта состоится IV ежегодная программа «Спорт и Россия»
13:01 На следующей неделе может состояться продажа «Милана»
09:44 Из топ-5 зимой больше всех на трансферы потратили англичане
1 февраля 2017, среда
20:44 Heineken и УЕФА продлили контракт до 2021 года
19:12 Стржалковский: ФК «Динамо» не грозит банкротство в ближайшие годы
13:26 Григоришин уступил часть своего российского бизнеса президенту ЦСКА Гинеру
10:10 Немецкие команды в январе потратили на покупку футболистов почти $ 100 млн
31 января 2017, вторник
19:17 Китайская группа компаний хочет купить бельгийский клуб «Мускрон» за € 9 млн
00:59 Шишкарёв: год назад дал ФК «Кубань» 150 млн рублей, деньги не вернули до сих пор
30 января 2017, понедельник
20:24 Экс-министр спорта Пермского края Лях останется под домашним арестом до апреля
28 января 2017, суббота
12:02 Владельцы «Стэмфорд Бридж» предложили Абрамовичу арендовать стадион на 999 лет
27 января 2017, пятница
21:25 «Сумы» не проданы, а переданы под управление инвесторам из Китая до конца сезона
15:07 Клубы РФПЛ в прошлом году потратили на трансферы на 383% больше, чем в 2015-м
13:26 Кокорин, Кришито и Данни поздравили китайцев с Новым годом на их родном языке
12:02 «Саутгемптон» отказал инвесторам из Китая, предлагавшим купить клуб за £ 180 млн
10:54 Китайские футбольные клубы в прошлом году потратили $ 450 млн на покупку игроков
26 января 2017, четверг
18:28 Экс-владелец команды Формулы-1 «Лотус» стал владельцем футбольного клуба «Лилль»
17:48 «Саутгемптон» объявил о переговорах с китайскими инвесторами
15:55 «Зенит» завёл страницу в «Твиттере» на хинди
12:29 Компания Sky сообщила о снижении прибыли на 9% из-за покупки прав на показ АПЛ
25 января 2017, среда
16:28 Инвесторы из Китая стали новыми владельцами «Сумы»
16:11 Стадион «Манчестер Юнайтед» может стать вторым в Европе по вместимости
12:23 «Реал» уберёт крест со своей эмблемы из-за бизнеса в странах Персидского залива
24 января 2017, вторник
22:45 Владелец «Мидлсбро» отказался продавать 50% акций за £ 50 млн
20:57 ФИДЕ получила от проведения матча Карлсен — Карякин € 250 тыс.
23 января 2017, понедельник
20:51 Первый канал, ВГТРК и «Матч ТВ» предложили менее $ 100 млн за права на показ ЧМ
19:34 Аудит стадиона «Крестовский» будет проведён в мае-июне 2017 года
11:20 Главный редактор трансляций «Матч ТВ» Саркисян покинет свою должность
20 января 2017, пятница
20:21 Гинер купил 49% структуры «Ростеха»
Все новости RSS
В чём причина падения аудитории прямых трансляций на "Матч ТВ"?
Бесплатные трансляции в Интернете
1409 (15%)
Биатлон и хоккей всё вытянут в декабре
1456 (16%)
Падение интереса к телеканалу
6331 (69%)
Проголосовало: 9196
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+