На презентации в Иране представили спортивные туры для болельщиков

В Иране состоялась презентация офиса Visit Russia, которую посвятили футбольным маршрутам, туристической инфраструктуре и городам – организаторам Кубка конфедераций—2017 и чемпионата мира—2018.
Федеральное агентство по туризму совместно с национальным офисом Visit Russia второй год подряд представляют российский турпродукт на международной выставке T.I.T.E. в Иране, которая проходит с 6 по 9 февраля 2017 года в Тегеране. Национальный стенд на выставке, выполненный в стиле футбольной тематики, призван не только продемонстрировать растущий туристический потенциал России, но и представить новые туристические продукты, разработанные специально для футбольных болельщиков.
В день открытия выставки T.I.T.E. на стенде России выстроилась очередь из иранских туроператоров и были проданы первые пакетные туры на футбол. Компания «Свой ТС» — соорганизатор мероприятий — первый из российских туроператоров, кто открыл продажи на Кубок конфедераций—2017 и чемпионат мира—2018. Повышенным спросом у туристических групп из Ирана уже пользуются Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Казань – города, принимающие Кубок конфедераций—2017.
В рамках выставки в отеле Espinas Palace Hotel 7 февраля состоялись торжественный ужин и презентация, посвящённая Кубку конфедераций—2017 и чемпионату мира—2018, туристическим возможностям российских городов, которые примут футбольные матчи.
Главным ведущим вечера стал известный иранский журналист, футбольный комментатор и телеведущий Джавад Хиабани. Организаторы мероприятия не только представили готовые спортивные туры, но и привлекли к участию в презентации звёзд иранского футбола, что вызвало большой интерес у гостей. Презентацию посетило около 150 человек.
На мероприятии выступили чрезвычайный и полномочный посол РФ в ИРИ Л.С.Джагарян, заместитель руководителя Федерального агентства по туризму А.А.Конюшков, руководитель Национального туристического офиса Visit Russia в Иране В.Коровина, представители компании «МАТЧ Хоспиталити», являющейся эксклюзивным уполномоченным ФИФА обладателем прав на продажу пакетов гостеприимства, и их эксклюзивный агент в Иране «Свой ТС», представители АНО «Организационный комитет «Россия-2018».