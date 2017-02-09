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175 лет назад 2016
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«Манчестер Юнайтед» опередил «Реал» по количеству проданных футболок в 2016 году

9 февраля 2017, четверг. 00:00. Бизнес
Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» опередил испанский «Реал» по количеству проданных футболок, сообщает The Sun.

Издание отмечает, что добиться такого результата манкунианцам удалось во многом благодаря летним приобретениям полузащитника Поля Погба и форварда Златана Ибрагимовича. Топ-10 клубов по количеству проданных футболок в 2016 году выглядит следующим образом:

1. «Манчестер Юнайтед» (Англия) – 2,85 млн футболок
2. «Реал» (Испания) – 2,29 млн
3. «Барселона» (Испания) – 1,98 млн
4. «Челси» (Англия) – 1,65 млн
5. «Бавария» (Германия) – 1,5 млн
6. «Арсенал» (Англия) – 1,225 млн
7. «Ювентус» (Италия) – 0,85 млн
8. «Ливерпуль» (Англия) – 0,705 млн
9. «ПСЖ» (Франция) – 0,685 млн
10. «Милан» (Италия) – 0,65 млн

Также отмечается, что на данный момент в сезоне-2016/17 чаще всего покупаются футболки нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. На втором месте по этому показателю форвард «Реала» Криштиану Роналду, на третьем – хавбек «МЮ» Поль Погба.
Источник: The Sun Сообщить об ошибке
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