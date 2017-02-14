«Фейсбук» покажет матчи чемпионата Мексики в США

Социальная сеть «Фейсбук» проведёт трансляцию матчей чемпионата Мексики по футболу в США, сообщает Telecompaper со ссылкой на Univision Communications.
Всего будет показано 46 игр с англоязычными комментариями и без рекламы. Первая трансляция запланирована на воскресенье, 19 февраля, когда сыграют «Гвадалахара» и «Америка».
По словам представителя Univision Communications, договор с «Фейсбуком» — это отличная возможность расширить англоязычную аудиторию и привлечь тех, кто не сидит перед телевизором. Сумма сделки не разглашается.