Клуб MLS «Филадельфия Юнион» приступил к поискам директора по татуировкам

Команда «Филадельфия Юнион» объявила о конкурсе на должность директора по татуировкам и уже начала рассматривать резюме от претендентов. Заявки принимаются от кандидатов, которые имеют опыт в этой сфере как минимум пять лет. Данное решение принято с целью единения болельщиков команды и игроков.
«Это прекрасная инициатива для наших игроков и болельщиков. Процесс поиска кандидата достаточно небыстрый, мы ищем кандидата с большим талантом и опытом. Мы открыты к любым предложениям, это может быть и американский или японский стиль», — цитирует директора клуба по маркетингу Дуга Восика официальный сайт «Филадельфия Юнион».