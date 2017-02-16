Телеаудитория РФПЛ за год сократилась на 22%

Аудитория телезрителей российской Премьер-Лиги после первого круга сократилась на 22,3% по сравнению с результатами первого круга предыдущего сезона. Об этом следует из данных, подготовленных компанией Mediascope по запросу Rambler News Service.
В прошлом сезоне аудитория первого круга составляла 824,85 тыс. человек, первый круг текущего сезона собрал аудиторию в 640,667 тыс. человек. Снижение аудитории с сезона-2014/15 составило 23,7%, а с 2013/14 — 44,76%.
Рейтинг первой части РФПЛ в прошлом сезоне составил 1,2%, показатель в этом сезоне — 0,93%. По итогам всего сезона-2014/15 рейтинг чемпионата составил 1,3% (средняя аудитория — 857 тыс. зрителей), в 2013/14 — 1,7% (1,16 млн зрителей), а в 2012/13 — 1,5% (974,3 тыс).