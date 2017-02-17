FA получила рекордный доход в сезоне-2015/16

Футбольная ассоциация Англии получила доход в размере € 433 млн по итогам сезона-2015/16, что является историческим рекордом, сообщает пресс-служба FA.Если в прошлогоднем отчёте говорилось, что ассоциация понесла убытки в размере € 10,5 млн, то в сезоне-2015/16 доходы организации превысили расходы на € 8,2 млн, несмотря на неудачное выступление сборной Англии на чемпионате Европы — 2016.Исполнительный директор FA Мартин Гленн отметил, что очень доволен финансовыми итогами сезона. По его словам, благодаря стабильным доходам организация будет вкладывать ещё больше средств в развитие футбола в стране.