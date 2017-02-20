Хави Гарсия, Чорлука и Иванович – самые высокооплачиваемые игроки РФПЛ

Опубликован новый рейтинг зарплат российского футбола. Первую строчку в нём делят полузащитник «Зенита» Хави Гарсия и защитник «Локомотива» Ведран Чорлука: оба зарабатывают по € 4,5 млн в год. Третье место занимает новичок питерцев Бранислав Иванович с зарплатой € 4,1 млн.
Цифры, фигурирующие в рейтинге, – это гарантированный годичный доход футболистов в миллионах евро, включающий в себя зарплату и подписной бонус (он поделён на количество лет в контракте). Пример: годовой оклад Бранислава Ивановича с «Зенитом», по информации Sports.ru, составляет € 3,3 млн в год, за само подписание контракта на два с половиной года он получил € 2 млн подъёмных. 3,3 млн + 0,8 млн = 4,1 млн, которые фигурируют в рейтинге. Цифры не включают в себя премиальные, начисляемые по результатам выступлений. В данном рейтинге приведён чистый доход футболистов – после уплаты налогов.
Топ зарплат футболистов российской Премьер-Лиги
1-2. Хави Гарсия («Зенит») – 4,5 млн евро в год
1-2. Ведран Чорлука («Локомотив») – 4,5
3. Бранислав Иванович («Зенит») – 4,1
4. Алекс Сонг («Рубин») – 4
Янн М'Вила («Рубин») – 4
Игорь Денисов («Локомотив») – 4
7-8. Квинси Промес («Спартак») – 3,8
7-8. Мануэл Фернандеш («Локомотив») – 3,8
9. Артём Дзюба («Зенит») – 3,6
10. Луис Адриано («Спартак») – 3,5
11. Мигел Данни («Зенит») – 3,4
12. Александр Кокорин («Зенит») – 3,3
13. Доменико Кришито («Зенит») – 3
Виктор Жулиано («Зенит») – 3
Жонатас («Рубин») – 3
16. Игорь Акинфеев (ЦСКА) – 2,5
Гёкдениз Карадениз («Рубин») – 2,5
Олег Шатов («Зенит») – 2,5
Николас Ломбертс («Зенит») – 2,5
Фёдор Смолов («Краснодар») – 2,5
Александр Самедов («Спартак») – 2,5
Максим Лестьенн («Рубин») – 2,5.