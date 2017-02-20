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Хави Гарсия, Чорлука и Иванович – самые высокооплачиваемые игроки РФПЛ

20 февраля 2017, понедельник. 12:58. Бизнес
Опубликован новый рейтинг зарплат российского футбола. Первую строчку в нём делят полузащитник «Зенита» Хави Гарсия и защитник «Локомотива» Ведран Чорлука: оба зарабатывают по € 4,5 млн в год. Третье место занимает новичок питерцев Бранислав Иванович с зарплатой € 4,1 млн.

Цифры, фигурирующие в рейтинге, – это гарантированный годичный доход футболистов в миллионах евро, включающий в себя зарплату и подписной бонус (он поделён на количество лет в контракте). Пример: годовой оклад Бранислава Ивановича с «Зенитом», по информации Sports.ru, составляет € 3,3 млн в год, за само подписание контракта на два с половиной года он получил € 2 млн подъёмных. 3,3 млн + 0,8 млн = 4,1 млн, которые фигурируют в рейтинге. Цифры не включают в себя премиальные, начисляемые по результатам выступлений. В данном рейтинге приведён чистый доход футболистов – после уплаты налогов.

Топ зарплат футболистов российской Премьер-Лиги

1-2. Хави Гарсия («Зенит») – 4,5 млн евро в год

1-2. Ведран Чорлука («Локомотив») – 4,5

3. Бранислав Иванович («Зенит») – 4,1

4. Алекс Сонг («Рубин») – 4

Янн М'Вила («Рубин») – 4

Игорь Денисов («Локомотив») – 4

7-8. Квинси Промес («Спартак») – 3,8

7-8. Мануэл Фернандеш («Локомотив») – 3,8

9. Артём Дзюба («Зенит») – 3,6

10. Луис Адриано («Спартак») – 3,5

11. Мигел Данни («Зенит») – 3,4

12. Александр Кокорин («Зенит») – 3,3

13. Доменико Кришито («Зенит») – 3

Виктор Жулиано («Зенит») – 3

Жонатас («Рубин») – 3

16. Игорь Акинфеев (ЦСКА) – 2,5

Гёкдениз Карадениз («Рубин») – 2,5

Олег Шатов («Зенит») – 2,5

Николас Ломбертс («Зенит») – 2,5

Фёдор Смолов («Краснодар») – 2,5

Александр Самедов («Спартак») – 2,5

Максим Лестьенн («Рубин») – 2,5.
Источник: Sports.ru Сообщить об ошибке
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