Представители Роналду опровергли информацию о съёмках игрока в турецком сериале

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду не планирует сниматься в турецком сериале «Мост жизни». В конце прошлой недели прошла информация, что, помимо Роналду, одну из ролей получит Анджелина Джоли. Представители португальца сообщили, что Роналду не планирует сниматься в кино и предложений не получал.
«Это известие является ложным. Слухи о том, что Роналду намерен сняться в сериале, – утка», — цитирует представителя футболиста AS.
Съёмки должны начаться в марте. Планируется, что в сериале будет три сезона.