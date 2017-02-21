Кадиев: думаю, желающие помогать «Анжи» найдутся

Владелец «Анжи»«Анжи» — это единственный футбольный клуб в Дагестане, пятом регионе России по населению. Интерес к спорту в целом и к футболу в частности здесь огромный. У нас спортивная нация. Что объединяет всех дагестанцев? Сегодня идёт матч — и все на футболе, все переживают, огорчаются или радуются результату «Анжи». Люде же должны обращать внимание на это.Думаю, найдутся желающие помогать нам. В том числе и правительство вместе с главой республики в стороне не останутся, хотя давать деньги напрямую они не могут и, как мы договорились сразу, не будут", — сказал Кадиев в эфире телепередачи «Футбол России».