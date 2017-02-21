А. Кержаков презентовал свою книгу в Санкт-Петербурге

34-летний нападающий футбольного клуба «Зенит»презентовал свою новую книгу в одном из книжных магазинов Санкт-Петербурга. Автобиография получила название «Лучший». Затем состоялась автограф-сессия для всех пришедших гостей, передаёт корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.«Спасибо вам всем, что вы пришли сегодня. Сегодня к тому же праздник — День языка. Что можно сказать в двух словах о книге: в ней я пытался рассказать всю свою жизнь до нынешнего момента. Эта книга для тех родителей, кто хочет отдать своих детей в спорт, а не только в футбол. А детям я хотел показать в книге, что необходимо всегда верить в себя и быть трудолюбивыми.Что касается моих кумиров, то они менялись — их было много. В первую очередь думаю, что главными кумирами для каждого из нас должны быть родители», — заявил Кержаков.