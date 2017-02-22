«Лион» хочет продать название стадиона за € 10 млн в год

Новый стадион «Лиона», который был сдан в эксплуатацию в январе 2016 года, может получить коммерческое название. Об этом сообщил президент «ткачей» Жан-Мишель Оляс. Функционер надеется выручить не менее € 10 млн в год, однако потенциальные спонсоры готовы платить не более € 6 млн.
«Мы по-прежнему ведём переговоры, хотя некоторые считают, что мы теряем время. У нас есть несколько французских и китайских компаний, которые готовы сотрудничать. Мы хотим договориться о цене, близкой к рыночной. Не хотим, чтобы повторилась история с «Велодромом», где за название платят 1,8 млн», — цитирует Оляса Le Figaro.