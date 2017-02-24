Компания Allianz стала спонсором азиатской Лиги чемпионов и других турниров АФК

Международная компания Allianz стала официальным спонсором клубных соревнований под эгидой Азиатской конфедерации футбола, сообщает Inside World Football.
Контракт, условия которого не разглашаются, рассчитан на четыре года. Клубные соревнования в Азии в последнее время привлекают повышенное внимание крупных мировых брендов. В частности, это связано с футбольным бумом в Китае, который тратит большие деньги на приобретение именитых зарубежных игроков.
Лига чемпионов АФК — главный клубный футбольный турнир, проводимый Азиатской конфедерацией футбола среди победителей и призёров чемпионатов и обладателей Кубков самых развитых в футбольном отношении стран Азии.