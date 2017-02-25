Прибыль «Ювентуса» в первой половине сезона-2016/17 составила € 72 млн

Совет директоров «Ювентуса» утвердил финансовый отчёт в период с 30 июня до 31 декабря 2016 года, сообщает пресс-служба итальянской футбольной командыПромежуточные доходы клуба за первую половину сезона-2016/17 составили € 314,9 млн (год назад – 204,5 млн). Операционные затраты составили € 182,2 млн, амортизация – € 48,2 млн, а операционный доход – € 84,8 млн.Прибыль «Ювентуса» в первом полугодии нынешнего сезона равна € 72 млн — что на € 41,7 млн больше, чем год назад. Долг туринцев снизился с € 199,4 млн до € 174,1 млн.