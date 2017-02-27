ВТБ выделит на футбольное и хоккейное «Динамо» 9 млрд рублей за три года

ВТБ выделит 9 млрд рублей на финансирование футбольного и хоккейного клубов «Динамо» в ближайшие три года. Об этом сегодня сообщил глава ВТБ Андрей Костин.
«Мы взяли обязательство о том, что мы финансируем базово 3 млрд руб. в год на ближайшие три года примерно пополам — хоккей и футбол. Может быть, мы добавим на хоккей в этом году ещё около 300 млн рублей», — цитирует Костина Rambler News Service.
В конце декабря группа ВТБ согласовала передачу данных московского «Динамо» одноимённому физкультурно-спортивному обществу. ВТБ передал 75% акций клуба ВФСО за 1 рубль.