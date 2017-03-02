«Манчестер Юнайтед» будет продавать вино на домашних матчах

«Манчестер Юнайтед» собирается начать продажу вина на домашних матчах команды на стадионе «Олд Траффорд». Начиная с матча против «Борнмута» (4 марта) в 27-м туре английской Премьер-лиги болельщики «красных дьяволов» смогут покупать красное вино «Каберне Совиньон» в бутылочках ёмкостью 187,5 мл (цена — £ 4,80), сообщает Daily Mail.Фанаты «МЮ» давно просили руководство клуба начать продажу вина. Известно, что легендарный тренер манкунианцев сэр Алекс Фергюсон является ценителем напитка и после матчей любил приглашать коллег из других клубов в свой кабинет на бокал вина.