Стоимость арены «Тоттенхэма» выросла в два раза за семь лет

Стоимость новой арены «Тоттенхэм Хотспур» относительно изначальной оценки выросла в два раза и достигла £ 800 млн. Первоначально, когда семь лет назад был представлен макет стадиона, реализация проекта оценивалась в £ 400 млн.Как сообщает Mirror, удорожание строительства вызвано несколькими причинами, одной из которых является Brexit. Из-за курсовой разницы «Тоттенхэму» придется потратить на импортные материалы больше, чем планировалось.Также проведена переоценка строительных работ устройства фундамента и выдвижного поля. Несмотря на это, сроки завершения строительства остаются неизменными, и на новом 61-тысячном стадионе лондонский клуб планирует начать сезон-2018/19.