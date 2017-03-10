Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

«Фиорентина» представила проект нового стадиона

10 марта 2017, пятница. 19:17. Бизнес
Клуб итальянской Серии A «Фиорентина» представил проект нового стадиона, на котором «фиалки» надеются начать играть в 2021 году, сообщает AP.

Стадион будет вмещать 40 тыс. зрителей. Стоимость проекта, который также включает в себя торговый центр, гостиницу и новые транспортные пути, составит € 420 млн.

«Мы решаем последние небольшие проблемы. Думаю, нам понадобится четыре года, чтобы закончить всё», — заявил владелец «Фиорентины» Андреа Делла Валле, отметив, что клуб всё ещё ищет финансовых инвесторов для проекта.

Ожидается, что первый камень будет заложен в 2019 году, а строительство стадиона займёт два года.


Фотографию можно посмотреть в «Твиттере».
Источник: Associated Press Сообщить об ошибке
Теги
Фиорентина Фото
Новости. Бизнес
10 марта 2017, пятница
19:17 «Фиорентина» представила проект нового стадиона
9 марта 2017, четверг
10:41 Стоимость арены «Тоттенхэма» выросла в два раза за семь лет
8 марта 2017, среда
18:31 Nike разработал хиджаб для мусульманских спортсменок
7 марта 2017, вторник
23:28 БАТЭ представил новую форму от adidas
20:15 «Вердер» сменит технического спонсора с Nike на Umbro летом 2018 года
19:32 «МЮ» стал партнёром фонда Stonewall, лоббирующего права секс-меньшинств
15:07 В РФС появится комитет по маркетингу
12:49 Обамейянг появился на поле со знаком Nike на голове, разгневав «Боруссию»
6 марта 2017, понедельник
22:39 Олимпиада-2020 в Токио принесёт Японии около $ 283 млрд
18:40 New Balance станет техническим спонсором «Рубина»
16:20 «Чемпионат» — в топ-30 интегрального рейтинга цитируемости СМИ по итогам февраля
13:27 Подписывайтесь на канал «Чемпионат» в сети Telegram!
12:34 BT Sport заплатил УЕФА £ 1,2 млрд за права на показ матчей ЛЧ и ЛЕ до 2021 года
12:26 На стадионе «Открытие Арена» состоится международная конференция MarSpo-2017
09:50 Хавбек ЦСКА Р. Ерёменко продаст свой дом в Финляндии
5 марта 2017, воскресенье
23:09 Галицкий и Федун попали в список богатейших людей мира по версии Bloomberg
3 марта 2017, пятница
13:07 Галлиани: продажа «Милана» была отложена, но ничего страшного не произошло
09:00 Карякин стал лицом рекламных кампаний «Открытия»
00:26 Гендиректор Google Сундар Пичаи побывал в расположении «Барселоны»
2 марта 2017, четверг
20:45 Прибыль «Лестера» в чемпионском сезоне составила £ 16,4 млн
19:58 «Манчестер Юнайтед» будет продавать вино на домашних матчах
19:09 Глава Дагестана: республика будет помогать «Анжи» привлекать инвесторов
19:07 Смородская: Геркус ни в чём не разобрался, не умеет анализировать самостоятельно
17:44 Adidas представил первую в России форму для женского футбольного клуба
16:10 Бэйл откроет спортивный бар в Кардиффе
16:08 Гинер и Альфа-банк готовят мировую по долгу на $ 100 млн
11:33 Qatar Airways подпишет контракт с «Барселоной» и заплатит ей за 4 года € 50 млн
00:00 Берлускони сохранит «Милан», если новые инвесторы не проведут очередной платёж
1 марта 2017, среда
20:15 Kazsport покажет матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы в Казахстане
20:01 Убыток «Ромы» в первой половине сезона-2016/17 составил € 53 млн
15:41 Under Armour не станет техническим спонсором «Реала»
12:45 Президент ЦСКА Гинер хочет увеличить долю в «Технопромэкспорте»
12:19 «Ливерпуль» объявил о получении рекордной выручки за год
11:50 Суд подтвердил обязанность Гинера выплатить $ 100 млн Альфа-банку
11:20 Госкорпорациия НПО «Сплав» стала спонсором тульского «Арсенала»
11:01 Продажа «Милана» китайским инвесторам может быть отложена на месяц
28 февраля 2017, вторник
19:02 Власти Краснодара ставят цель погасить долги «Кубани» до конца 2017 года
18:21 Подписывайтесь на канал «Чемпионат» в сети Telegram!
12:45 Гинер передал сыну по наследству свою долю в ЦСКА
11:50 Гинер: ВЭБ бережно и уважительно отнёсся к традициям ЦСКА
11:27 Стадион ЦСКА будет переименован в «ВЭБ Арену»
11:11 «Манчестер Юнайтед» и «Барселона» летом могут провести товарищеский матч
10:48 «Лион» получил € 70 млн от китайских инвесторов
05:00 УЕФА договорился о выгодной продаже прав на трансляцию Лиги чемпионов в США
02:39 ФИБА заключила 11-летний контракт с Nike
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
В чём причина падения аудитории прямых трансляций на "Матч ТВ"?
Бесплатные трансляции в Интернете
1409 (15%)
Биатлон и хоккей всё вытянут в декабре
1456 (16%)
Падение интереса к телеканалу
6331 (69%)
Проголосовало: 9196
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+