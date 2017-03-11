ФК «Локомотив» готов рассмотреть варианты с переименованием стадиона

«Локомотив» готов рассмотреть варианты с переименованием домашнего стадиона команды в Черкизове. Об этом заявил председатель совета директоров «железнодорожников», вице-президент РЖД Анатолий Мещеряков.
«Мы рассматриваем те варианты, которые нам принесут определённые средства. В нашей жизни возможно всё, всё зависит от суммы и объёма средств в рамках договора. Но это оперативная деятельность клуба, так что вопрос лучше адресовать менеджменту, и я не знаю, ведутся ли такие переговоры или нет. Если предложения будут, менеджмент клуба придёт на совет директоров и будет докладывать.
Доволен ли я динамикой привлечения болельщиков на стадион? А вы считаете, что за несколько месяцев можно существенно поменять то, что накосорезал предыдущий менеджмент? Вы глубоко заблуждаетесь. Считаю, что руководство клуба в плане маркетинга и работы с болельщиками располагается на правильном пути», — цитирует Мещерякова ТАСС.