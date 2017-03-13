Согласно исследованию Nielsen интерес россиян к ЧМ-2018 растёт всё больше

Согласно последнему исследованию Nielsen восприятия чемпионата мира по футболу 2018 года интерес россиян к событию растёт всё больше. Связано это с активной подготовкой страны к проведению Кубка конфедераций — 2017 и самого чемпионата мира.Исследование показало, что 94% россиян знают о чемпионате мира по футболу, из них 74% признались, что они воодушевлены перспективой проведения игр в стране. Вместе с тем данные среди респондентов из городов, которые примут матчи чемпионата мира, разнятся. Наиболее высокая осведомлённость о событии в целом отмечается в Самаре (99% среди респондентов исследования) и Нижнем Новгороде (98%), за ними следуют Казань, Екатеринбург и Волгоград (по 97%). В это же время наибольшее количество респондентов, воодушевлённых предстоящими в стране играми, отмечено в Ростове-на-Дону (92%) и Калининграде (90%).«Данные последнего исследования восприятия чемпионата мира — 2018 показывают, что россияне начинают всё больше внимания уделять предстоящим двум событиям. Почти половина населения страны осведомлена о недавнем проведении жеребьёвки Кубка конфедераций — 2017 и более 2 миллионов человек следили за объявлением результатов выборов официального талисмана чемпионата мира — 2018, которым стал волк Забивака», — комментирует Дэвид Лукас, руководитель глобальных проектов FIFA, Nielsen Sports.В России бренд чемпионата мира становится всё более узнаваемым, его официальная эмблема воспринимается всё более благосклонно. В начале 2015 года 61% знали, как выглядит официальная эмблема чемпионата, в то время как сегодня их доля составляет 71%.Тенденция прослеживается как в отношении чемпионата мира по футболу, так и Кубка конфедераций — 2017. В 2016 году 50% россиян из числа осведомлённых о Кубке конфедераций назвали идею проведения события в стране привлекательной, в то время как в 2015 году таковых было 47%, при этом мы ожидаем, что рост показателей продолжится вплоть до старта соревнований 17 июня 2017 года. В отношении чемпионата мира тенденция ещё более очевидна: в январе 2015 года идея проведения события апеллировала 68% россиянам, в 2016 году их число выросло до 75%.Согласно исследованию 78% респондентов считают, что Россия хорошо справится с проведением чемпионата мира по футболу, 69% уверены, что для страны организация события будет иметь долгосрочный позитивный эффект, и 72% считают, что в перспективе проведение чемпионата мира в России усилит бренд страны за границей.Исследование восприятия чемпионата мира по футболу проводилось с 12 по 23 декабря 2016 года среди 2431 гражданина России в возрасте от 11 до 69 лет. Исследование охватывает население, имеющее доступ в Интернет. Выборка взвешена по возрастам, полу и месту проживания респондентов среди 8 федеральных округов России.