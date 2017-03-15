Форвард «Боруссии» Д Обамейянг подписал контракт с Nike до конца карьеры

Нападающий дортмундской «Боруссии» и сборной Габона Пьер-Эмерик Обамейянг подписал соглашение с американской компанией Nike, которое будет рассчитано до конца его карьеры, сообщает Sport Bild.
По информации издания, 27-летний габонский футболист будет зарабатывать по новому контракту с компанией около € 2 млн в год. Также соглашение предусматривает бонусы за участие игрока в рекламных акциях компании.
В нынешнем сезоне принял участие в 31 матче за «Боруссию» во всех турнирах, записав на свой счёт 29 голов.