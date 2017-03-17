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ASICS оденет российских борцов на Олимпиаде-2020

17 марта 2017, пятница. 09:51. Бизнес
Японская корпорация ASICS продолжит поставлять экипировку сборным России по спортивной борьбе в новом олимпийском цикле. Новый договор о сотрудничестве подписали президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили и генеральный директор российского отделения ASICS Глеб Лебедев.

«Факт, что мы продолжим сотрудничество с любимым борцовским брендом, очень важен для нас. Особенно учитывая новые требования UWW к боевой борцовской экипировке», — отметил Мамиашвили.

Напомним, что уже в этом году вместо классических красных и синих трико борцы будут выходить на ковёр в трико в цветах национальных флагов.

«Я хотел бы заметить, что ASICS сотрудничает только с лучшими, — подчеркнул Лебедев. — И сборная России подтвердила лидирующий статус на Олимпиаде-2016. Для нас большая честь продлить с вами контракт. Не могу не отметить, что российских борцов любят и в родной для ASICS Японии, где состоится ближайшая Олимпиада».

На Олимпиаде-2016 сборная России по борьбе завоевала 4 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые медали.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Михаил Мамиашвили ОИ-2016 ОИ-2020
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