Директор Httpool Russia: решение adidas отказаться от рекламы на ТВ можно понять

Управляющий директор рекламной сети Httpool Russia Сергей Доведов прокомментировал решение компании adidas отказаться от телевизионной рекламы.«Adidas планирует отказаться от телевизионной рекламы? Раз они сами об этом заявляют, то я склонен им верить. Называть это новым трендом на рынке пока рано, нужно больше примеров. Сегодня компании вполне могут начать уменьшать долю телевизионных вложений, но вопрос здесь в том, чем они её заменят. Если иные каналы продвижения отвечают их потребностям, то телевидение вполне может уйти на второй план.Принципиальных подводных камней в этом процессе нет. Интернет становится всё более популярным в России, это уже второе медиа после ТВ по своему размеру. Таким образом, решение adidas вполне можно понять», — сказал Доведов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Животнёвым.