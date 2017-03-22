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Президента холдинга «Алекс Фитнес» удостоили диплома от Минспорта России

22 марта 2017, среда. 19:21. Бизнес
Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков и премьер-министр Виталий Мутко подписали диплом I степени президенту холдинга «Алекс Фитнес» Алексею Ковалёву «За высокий вклад в развитие и пропаганду спорта в Москве, Московской области и России, за организацию и проведение спортивных мероприятий в России». Диплом вручили Алексею Ковалёву на сцене во время ежегодного турнира от ALEX FITNESS «Men's Physique & Bikini Stars».

«Мне очень приятно, что наш холдинг только за последнюю неделю удостоили уже второй награды федерального уровня. Я только что вернулся из Сочи, где нас наградили премией «Спорт и Россия», а уже сегодня мне вручили диплом от самого министра спорта. Очень радует то, что в нашей стране так активно развивается спорт, что и у нас для людей стало ценно вести здоровый образ жизни, быть в хорошей физической форме и подавать правильный пример для подрастающего поколения. Именно для этого ещё восемь лет назад мы открыли первые клубы сети ALEX FITNESS, чтобы сделать фитнес и спорт доступным для всех жителей России", — отметил Ковалев.

ALEX FITNESS — это активно развивающаяся федеральная сеть фитнес-клубов, предоставляющая спортивно-оздоровительные услуги, доступные всем любителям здорового образа жизни. Холдинг «Алекс Фитнес» объединяет 71 клуб в 27 крупных городах России, а также фитнес-клуб в Сан-Франциско (США). Ежегодно фитнес-клубы проводят по всей стране десятки таких спортивных мероприятий, как благотворительный «Добрый Забег», фестиваль спорта FITNESS SUMMIT, турнир по пляжному бодибилдингу и фитнес-бикини «Men's Physique & Bikini Stars» и др.
Президента холдинга «Алекс Фитнес» удостоили диплома от Минспорта России

Президента холдинга «Алекс Фитнес» удостоили диплома от Минспорта России

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Бизнес
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