В Сочи подвели итоги IV ежегодной международной премии «Спорт и Россия-2017»

17 марта 2017 года лучшие компании были отмечены за поддержку спорта и здорового образа жизни. Форум «Спорт Бизнес Инвестиции», с которого началось мероприятие, собрал на своей дискуссионной площадке мировых и российских специалистов в области практической реализации спортивных проектов, инвестиций в спорт и спортивного маркетинга. Основной целью форума было развитие партнёрства в области спорта и здорового образа жизни, обмен опытом и успешными практиками. Уделили время на форуме и обсуждению темы внедрения новых технологий в спорт.«В своей книге «Записки вратаря» знаменитый спортсмен Лев Яшин писал: «В спорте тот, кто хочет добиться убедительных побед, обязан пытаться прыгнуть выше головы!» Так и мы даем профессиональные инструменты для работы фитнес клубов, помогаем эффективно управлять предприятием и создаем новые возможности для развития. Победа в премии «Лучшее IT-решение для фитнес клубов» — доказательство того, что мы движемся в правильном направлении», — отметил Александр Родин, коммерческий директор компании «Бином Софт».«Самое большое достижение, что мы выросли из реальной подвальной качалки площадью 100 кв.м. до сети с количеством более 40 клубов. Мы очень рады, что наконец-то попали сюда, что мы можем заявить о себе, что нас заметили», — поделился впечатлениями президент сети фитнес-клубов «Зебра» Сергей Рощупкин.