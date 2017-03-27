На пяти этажах площадью более 2000 кв. м. представлены товары всех спортивных категорий: футбол, бег, тренинг, баскетбол, коллекции спортивного стиля и детские линейки. Посетителям доступны инновационные продукты, уникальные персональные сервисы, консультации и услуги индивидуального стайлинга.
«Вместе с флагманом Nike мы формируем будущее спортивного ритейла. мы рады делиться с нашими посетителями лучшим, что у нас есть, и предложить им получить совершенно уникальный опыт в нашем новом магазине», — сказал Кристиан Луха, генеральный директор Nike Russia.
«Здорово, что в Москве открылся такой большой магазин, где есть всё необходимое для любого вида спорта и можно записаться на бесплатные тренировки с профессиональными тренерами. Особенно рад новой футбольной зоне. Когда я начинал играть, у нас вообще не было выбора экипировки, играли в чём попало. А тут не просто полная коллекция бутс, но их ещё можно протестировать, понять, что подходит именно тебе. Ещё каждый может вышить своё имя и номер, прямо как в профессиональной команде. Мы в детстве о таком и не мечтали», — отметил бывший капитан сборной России Роман Широков.
В Москве открылся самый большой магазин Nike в Центральной и Восточной Европе
В Москве открылся самый большой магазин Nike в Центральной и Восточной Европе