В сезоне-2016/17 Роналду заработает € 87,5 млн, Моуринью – € 28 млн

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду возглавил рейтинг France Football по заработку футболистов в сезоне-2016/17. Учитывались зарплаты, бонусы и доходы от рекламы.
Топ-5 футболистов:
1. Криштиану Роналду («Реал») – € 87,5 млн
2. Лионель Месси («Барселона») – € 76,5 млн
3. Неймар («Барселона») – € 55,5 млн
4. Гарет Бэйл («Реал») – € 41 млн
5. Эсекьэль Лавесси («Хэбэй Чайна Форчун») – € 28,5 млн
Топ-5 тренеров:
1. Жозе Моуринью («Манчестер Юнайтед») – € 28 млн
2. Марчелло Липпи (сборная Китая) – € 23,5 млн
3. Лоран Блан (на данный момент без команды, последний клуб – «ПСЖ») – € 20 млн
4. Карло Анчелотти («Бавария») – € 15,8 млн
5. Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») – € 14,5 млн.