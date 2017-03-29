«Реал» подписал контракт с компанией Telefónica и получит € 100 млн за 2 года

Мадридский «Реал» 30 марта объявит о спонсорском контракте с испанской телекоммуникационной компанией Telefónica, сообщает Marca.Соглашение рассчитано на два года, и за этот период «Королевский клуб» получит от компании € 100 млн. В этом случае речь идёт не о титульном спонсоре для «сливочных», а о спонсорстве, охватывающем деятельность всего клуба. «Реал» продолжает сотрудничество с компанией Fly Emirates, являющейся титульным спонсором команды. Контракт с авиакомпанией в свою очередь будет пересмотрен: если «Реал» за год получал от неё € 25 млн, то теперь эта сумма увеличится почти вдвое.Сотрудничество с Telefónica включает также обеспечение всего стадиона беспроводным доступом в Интернет и другими услугами компании для сотрудников «Реала».