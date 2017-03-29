Vauxhall после ЧМ-2018 перестанет быть спонсором сборной Англии

Автопроизводитель Vauxhall после чемпионата мира по футболу 2018 года завершит сотрудничество со сборной Англии, сообщает The Telegraph.Vauxhall стал спонсором сборной Англии в 2011 году. Действующее соглашение завершится после ЧМ-2018. По информации издания, по текущему спонсорскому контракту автопроизводитель выплачивает футбольной ассоциации Англии £ 6 млн в год. Vauxhall также перестанет быть ведущим спонсором сборных Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.Несколько недель назад была достигнута договорённость о продаже автопроизводителя, принадлежащего General Motors, компании PSA Group.