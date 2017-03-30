«Интеру» ответили отказом на запрос о покупке стадиона «Сан-Сиро»

Президент консорциума Suning Group, который владеет контрольным пакетом акций итальянского футбольного клуба «Интер», Чжан Цзидун интересовался покупкой стадиона «Сан-Сиро», сообщает La Gazzetta dello Sport.На стадионе «Сан-Сиро» проводят свои домашние матчи «Интер» и «Милан», который планировал в будущем построить собственную арену и переехать на неё. Однако вскоре владелец «Милана» Сильвио Берлускони проект отменил.По информации издания, Цзидун на одной из первых встреч с мэром Милана Джузеппе Салой спросил о возможности полной покупки стадиона «Сан-Сиро». Однако главе китайского консорциума ответили, что «Милан» имеет соглашение об аренде стадиона до 2033 года, в связи с чем стадион не может быть продан «Интеру» ни при каких обстоятельствах.