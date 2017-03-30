Видеоролик «Смогла я – сможешь и ты» выиграл премию «Спорт и Россия»

17 марта состоялось вручение национальной премии «Спорт и Россия», где ежегодно участниками становятся самые отличившиеся компании в сфере спорта и здорового образа жизни. В этом году внимание экспертного совета особенно привлёк видеоролик «Смогла я – сможешь и ты» компании «Крафт Рус», посвящённый девушке сурдлимпийской сборной России. Ролик получил награду в номинации «Лучшая социальная кампания в сфере спорта».В современном мире человек находится в состоянии общественного шума, заглушающего внутренний голос, но мы не представляем, каково это не разговаривать, не слышать и не комментировать. А кто-то с этим живёт и достигает значительных спортивных успехов. Марина Исламова, являющаяся глухой от рождения, показала это в ролике «Смогла я – сможешь и ты». Видеоролик создан без звука, чтобы зрители могли хотя бы на две минуты осознать, как живут люди с ограниченными возможностями.