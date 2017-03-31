Канделаки не исключила стриминга матчей ЧМ-2018 в социальной сети «ВКонтакте»

Генеральный продюсер «Матча» Тина Канделаки рассказала, что телеканал рассчитывает проводить стриминг матчей ЧМ-2018 в социальной сети.
«Пока идёт разговор о том, что ФИФА оставляет онлайн-права за собой. У них каждый год идут огромные заработки по правам, и каждый год они только увеличиваются. Я очень рассчитываю на вторичный онлайн. То есть я считаю, что нам даже всё равно. Условно говоря, если это будет идти у них и если вдруг нам достанется хоть что-то вплоть до стриминга «ВКонтакте», для нас это будет большим счастьем. Я очень хорошо понимаю, что будущее, в том числе, и за стримингом. «Твиттер» и «Фейсбук» следят за тем, что очень крупные спортивные события пытаются сформулировать этот кейс и начать на нём зарабатывать», — приводит слова Канделаки RNS.