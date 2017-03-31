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Канал и стикеры «Чемпионата» в сети Telegram

31 марта 2017, пятница. 18:55. Бизнес
«Чемпионат» продолжает вещание в сети Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/championat.

Формат повествования — два раза в день, утром и вечером, вы будете получать дайджест из самых важных и интересных материалов нашего портала.

Мы подготовили для вас и специальный набор стикеров, который вы можете добавить по ссылке: https://t.me/addstickers/championat

Вас ждут стикеры с изображением Роналду, Аршавин и других звёзд мирового спорта, которыми вы сможете легко делиться со своими друзьями, выражая те или иные эмоции.

Подписывайтесь и на каналы наших журналистов — https://t.me/cornergeek (Антон Михашенок, футбол), https://t.me/erykalov_s_shaiboi (Дмитрий Ерыкалов, хоккей), https://t.me/sliusarenko (Евгений Слюсаренко, биатлон и другие виды спорта).

Мнение журналистов может не совпадать с мнением редакции.

Telegram — бесплатный кроссплатформенный мессенджер для смартфонов и других устройств, позволяющий обмениваться текстовыми сообщениями и медиафайлами различных форматов.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Бизнес
31 марта 2017, пятница
18:55 Канал и стикеры «Чемпионата» в сети Telegram
16:02 «Барселона» обошла «Реал» по количеству подписчиков в социальных сетях
15:51 Чистый убыток «Газпром-медиа» по итогам 2016 года составил 28,3 млрд рублей
00:41 Канделаки не исключила стриминга матчей ЧМ-2018 в социальной сети «ВКонтакте»
00:38 Канделаки: надеемся на покупку прав на трансляции ЧМ-2018 в ближайшее время
30 марта 2017, четверг
20:31 Видеоролик «Смогла я – сможешь и ты» выиграл премию «Спорт и Россия»
16:34 «Бавария» открыла футбольную школу в Шэньчжэне
15:32 В Москве пройдёт вручение премии по спортивному маркетингу MarSpo Awards
15:18 Пять компаний получили от ФИФА права на показ в Африке КК-2017 и ЧМ-2018
00:31 «Интеру» ответили отказом на запрос о покупке стадиона «Сан-Сиро»
29 марта 2017, среда
22:19 Vauxhall после ЧМ-2018 перестанет быть спонсором сборной Англии
16:47 «Зенит» и «МегаФон» откроют школу спортивной журналистики
14:09 «Реал» подписал контракт с компанией Telefónica и получит € 100 млн за 2 года
13:19 «Тоттенхэм» объявил о рекордной выручке
28 марта 2017, вторник
16:47 Школа спортивного менеджмента МИРБИС объявляет набор студентов
09:27 В Сети появилась новая форма «Челси» на сезон-2017/18
27 марта 2017, понедельник
20:22 Американский фонд поможет китайцам приобрести «Милан»
20:15 В сезоне-2016/17 Роналду заработает € 87,5 млн, Моуринью – € 28 млн
15:46 В Москве открылся самый большой магазин Nike в Центральной и Восточной Европе
26 марта 2017, воскресенье
11:06 Puma подписала рекордный контракт с «Марселем»
25 марта 2017, суббота
18:29 В Интернете появились фотографии домашней формы «Баварии» на следующий сезон
13:54 Средняя посещаемость «Краснодара» на новой арене возросла на 120%, ЦСКА – на 35%
24 марта 2017, пятница
13:34 Генпрокурор Украины: на Евро-2012 воровали с размахом
23 марта 2017, четверг
22:02 Месси — популярнейшая личность недели в Испании
14:02 В Сочи подвели итоги IV ежегодной международной премии «Спорт и Россия-2017»
13:40 На «Открытие Арене» завершился первый день Moscow Ticketing Forum
13:30 «Локо» заработал почти 28 млн рублей на продажах билетов на игру со «Спартаком»
22 марта 2017, среда
19:21 Президента холдинга «Алекс Фитнес» удостоили диплома от Минспорта России
16:22 «Зенит» открыл аккаунт в «Твиттере» на китайском языке
16:11 «Бавария» открыла офис в Шанхае
12:48 Холдинг «Алекс Фитнес» стал лауреатом премии «Спорт и Россия»
11:53 «Тосно» может сменить название
10:50 Китайские инвесторы готовы купить «Саутгемптон» за £ 190 млн
21 марта 2017, вторник
17:51 Директор Httpool Russia: решение adidas отказаться от рекламы на ТВ можно понять
17:15 «Милан»: китайцы перечислят € 100 млн до конца текущей недели
15:44 Эксперт: глава adidas прав — бренд действительно уходит из ТВ в диджитал
11:34 Adidas собирается отказаться от рекламы на телевидении
20 марта 2017, понедельник
22:39 Сделка по продаже «Милана» китайцам близка к срыву
20:17 Абрамович и Прохоров — в десятке богатейших владельцев спортивных клубов
17:25 Сборная Англии представила гостевую форму
19 марта 2017, воскресенье
09:07 Владельцы «Манчестер Сити» планируют приобрести клуб из Южной Америки
02:48 «Локомотив» зафиксировал рекордный билетный сбор по итогам игры со «Спартаком»
18 марта 2017, суббота
01:32 В ФФУ заявили о профиците бюджета в 2017 году
17 марта 2017, пятница
18:36 «МС» первым в АПЛ подписал контракт на размещение логотипа спонсора на рукаве
18:27 Хашиг: «Краснодар» за участие в Лиге Европы заработал € 7 млн, а не € 4,9 млн
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