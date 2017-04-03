Годовой бюджет «Урала» превысил 1 млрд рублей

Бюджет «Урала» в 2016 году превысил 1 млрд рублей и по сравнению с годом ранее увеличился на 160 млн 236 тыс. рублей. Как сообщает Znak.com, продолжают расти поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг, арендных платежей, комиссионных.По сравнению с 2015 годом в уральском клубе снизились управленческие расходы. Они составили более 42,6 млн рублей против 59,7 млн рублей. Вместе с тем существенно выросла статья «прочие расходы» — с 292,6 млн рублей до 414,2 млн рублей. Существенно снизились расходы «в связи с оплатой труда работников» — с 706,7 млн рублей в 2015 году до 381,3 млн рублей в прошлом году.«Урал» закончил год с условной чистой прибылью, её величина — 148 тыс. рублей. Основные спонсоры «Урала» — правительство Свердловской области, трубная металлургическая компания и группа компаний «Ренова».