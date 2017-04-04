Генеральным спонсором чемпионата Казахстана стала компания «Технодом»

В Алма-Ате состоялась церемония подписания договора между Профессиональной футбольной лигой Казахстана и компанией «Технодом».
«Сегодня знаменательный день для профессионального футбола в Казахстане. Чемпионат Казахстана обрёл генерального спонсора – известную казахстанскую компанию «Технодом». Я хочу поблагодарить генерального директора «Технодома» за плодотворный и оперативный процесс переговоров по спонсорскому контракту. Мы рады, что такой известный национальный бренд поддерживает профессиональный футбол в нашей стране», — приводит слова президента ПФЛК Азамата Айтхожина пресс-служба лиги.