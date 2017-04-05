УЕФА выделил РФС € 6,39 млн солидарных выплат за сезон-2015/16

Союз европейских футбольных ассоциаций на официальном сайте опубликовал финансовый отчёт, в котором приведены данные по солидарным выплатам ассоциациям за сезон-2015/16. Российский футбольный союз и клубы в сумме получат за прошлый сезон € 6,39 млн.
Из этой суммы € 3,79 млн Россия получила на развитие клубных академий, которые не принимали участия в еврокубках. Размер ежегодной выплаты РФС составил € 1,02 млн, а на развитие инфраструктуры Россия получила € 500 тыс.
Российские клубы, которые выступали в Лиге Европы, «Краснодар», «Рубин» и «Локомотив», получили в качестве выплат € 481 тыс.