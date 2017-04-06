На MarSpo 2017 обсудят дефицит кадров в спортивном маркетинге

Нехватка квалифицированных кадров в спортивном маркетинге и менеджменте — одно из слабых мест российского спортивного бизнеса. Поэтому вопрос спортивно-маркетингового образования вошёл в число фокус-тем международной конференции MarSpo 2017, которая состоится 12-13 апреля на стадионе «Открытие Арена». В преддверии этого события Илья Слуцкин — один из экспертов конференции и преподаватель программ спортивного маркетинга в РМОУ, RMA, Синергии и ВШЭ — поделился своим видением проблемы.«На мой взгляд, маркетинг в целом — это сугубо прикладная наука. Спортивный маркетинг — тем более. Исходя из такой концепции, мне кажется достаточно неправильным, когда данную науку преподают люди, не имеющие практического опыта работы в сфере спорта (а таких примеров много). Сейчас практически каждый российский вуз стремится организовать образовательную программу по спортивному маркетингу. Счёт уже идёт на десятки. В то же время в Европе и США число таких курсов весьма лимитировано, но и качество образования там сомнений не вызывает. Ввиду такого огромного количества программ логично, что качество образования в России достаточно сильно разнится».Другой проблемой, которая актуальна для абсолютно всех спортивно-маркетинговых программ в России, я бы назвал отсутствие целостности и последовательности изложения материала разными преподавателями. Здесь уже вопрос к самим вузам», — заявил Илья Слуцкин.Подробнее об образовании и повышении квалификации в области спортивного маркетинга и менеджмента будет говориться на международной конференции MarSpo 2017.