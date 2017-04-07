Бразильский клуб «Флуминенсе де Фейра» превратил номера на футболках в рекламу
7 апреля 2017, пятница. 01:34.
Бизнес
Бразильский клуб из штата Баия «Флуминенсе де Фейра», выступающий в четвёртом бразильском дивизионе, проводит маркетинговую кампанию совместно с местной сетью супермаркетов: номера на футболках игроков клуба выступают в роли рекламы цен этой сети магазинов. Об этом сообщает AS.
Так, к номеру «10» на игровой форме нападающего команды мелким шрифтом через запятую приписана цифра «98», что образует «10,98» — цену в бразильских реалах, по которой можно приобрести пиццу в местных супермаркетах. Название товара написано на верхней части футболки.
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