«Аэрофлот» подписал новый контракт с «Манчестер Юнайтед»

Компания «Аэрофлот» подписала новый контракт с «Манчестер Юнайтед», по которому российская авиакомпания остаётся официальным перевозчиком клуба. Об этом сообщил гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев. Первое соглашение было подписано в 2013 году и рассчитано на пять лет.«Мы недавно переподписали контракт с „Манчестер Юнайтед“. Он рассчитан на пять лет. Соглашение вступит в силу после истечения предыдущего договора», — цитирует Савельева ТАСС.Финансовая сторона сделки не разглашается. По первому соглашению манкунианцы получали от «Аэрофлота» около $ 40 млн.