Чистая прибыль ФИФА за 2016 год составила $ 149 млн

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) опубликовала годовой отчёт о своей финансовой деятельности, сообщает официальный сайт организации.
Чистая прибыль ФИФА в 2016 году составила $ 149 млн (около € 140,3 млн). При этом по итогам прошлого года дефицит бюджета составил $ 369 млн (около € 347,5 млн), в результате чего организация оказалась в минусе. Это объясняется вложениями в развитие футбола и незапланированными затратами. Отмечается, что к концу 2018 года ФИФА рассчитывает получить общий доход в $ 100 млн.