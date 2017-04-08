Прядкин: РФПЛ идёт на уступки ТВ-партнёру из-за отсутствия конкуренции

Президент РФПЛ Сергей Прядкин, рассказывая о «Стратегии-2030», отметил, что лига идёт на уступки телевизионному партнёру из-за отсутствия конкуренции.
«В стратегии большое внимание уделено разделу профессионального футбола. Президент РФС поставил чёткие задачи, могу доложить, что работа комитета была интенсивной, плодотворной. Предложения, которые представил комитет, были учтены. Цель одна — создание футбола высокого уровня. Они являются критериями успешности футбола на международной арене, влияют на массовость футбола. Выступления клубов показывают уровень, на котором мы находимся. Большие клубы дошли почти до самых высоких стадий еврокубков. Сборная сыграла успешно — растёт посещаемость, и популярность футбола растёт. Формирование профессиональными лигами высококонкурентного зрелищного соревнования, соответствующего стратегии.
На первом месте у наших клубов стоит спонсорство, потом телевидение, и затем всё остальное. К сожалению, мы идём на уступки с телевизионным партнёром, так как конкуренции нет.
Создан институт офицеров по безопасности, сотрудники полиции практически не принимают участия в охране матчей. Шинели раздражали зрителей», — передает слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Марк Бессонов.