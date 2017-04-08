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175 лет назад 2016
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Дебиторская и кредиторская задолженности РФС составляют порядка 150 млн рублей

8 апреля 2017, суббота. 15:29. Бизнес
Президент РФС Виталий Мутко на конференции организации рассказал о задолженности Российского футбольного союза, а также посетовал на то, что ФИФА задала высокую стоимость ТВ-прав чемпионата мира 2018 года.

«У нас есть дебиторская и кредиторская задолженности. Эта сумма в районе 150 млн рублей. У нас есть контракт с Adidas, и из этого контракта мы должны оплатить экипировку. Есть договоренности, но главное —
соответствовать стандартам.

Коллеги из ФИФА заняли позицию по аналогии с Олимпиадой в Сочи. Раз большая страна, значит, должны заплатить большую сумму за трансляции. Все страны мира ТВ-права в Бразилии приобретали по увеличенной цене на 15-20 процентов, а России повысили на 200 процентов. Конечно, влияет курс доллара. Я понимаю ФИФА, вы видите, что в организации есть скандалы и проблемы с доходами и расходами. У УЕФА есть Лига чемпионов, а у ФИФА единственный продукт – чемпионат мира раз в четыре года. Конечно, они хотят 2-2,5 млрд заработать. Продавец и покупатель ведут торговлю», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Марк Бессонов.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Виталий Мутко РФС ФИФА ЧМ-2018
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