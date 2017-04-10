«Матч ТВ» требует от портала 15 млн рублей за использование видео матча РФПЛ

ООО «Национальный спортивный канал» требует через суд от портала Life.ru 15 млн рублей за использование видео с лучшими фрагментами матча «Зенит» — «Амкар». Исковое заявление Национального спортивного канала направлено на защиту сообщений передач телеканала «Наш Футбол» к владельцу сайта Life.ru и учредителю данного СМИ АО «Ньюс медиа».«В своём исковом заявлении истец указывает, что сайт Life.ru использовал аудиовизуальные фрагменты телевизионных трансляций Росгосстрах-Чемпионата России по футболу 2016-2017, лучшие моменты 19 тура между футбольными командами «Зенит» и «Амкар». Были созданы технические условия, обеспечивающие размещение, распространение и иное использование фрагментов записей сообщений телепередач канала, нарушающие исключительное право истца на их запись переработку и доведения до всеобщего сведения», — цитирует агентство городских новостей «Москва» представителя пресс-службы Мосгорсуда.По его словам, истец просит суд обязать ответчика прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещение распространение и иное использование фрагментов записей сообщений передач телеканала «Наш футбол» в сети Интернет, в составе сайта Life.ru, запретить использование фрагментов без письменного разрешения истца, удалить все фрагменты записей на сайте Life.ru, а также взыскать 15 млн руб. за нарушение исключительных прав.