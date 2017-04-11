Липпи: никто не знает Ли Йонхонга, купившего «Милан»

Обладатель титула чемпиона мира 2006 года в качестве главного тренера сборной Италии, а ныне наставник сборной Китаяпрокомментировал предстоящую покупку «Милана» китайским инвестором Ли Йонхонгом и отметил, что этот предприниматель мало известен на своей родине.«Никто в Китае не знает, что это за люди, в то время как Suning Group, купившая „Интер“, очень известна. Так или иначе, нужно уже поскорее закончить эпопею с продажей „Милана“, — приводит слова Липпи Football Italia.Группа инвесторов из компании Sino-Europe, первоначально планировавшая приобрести «Милан», отказалась от идеи покупки. В итоге 25 марта сделку в одиночку провёл Ли Йонхонг, вложив в клуб € 320 млн.