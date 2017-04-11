Московский «Локомотив» и национальный фонд «Ты не один» подписали договор о сотрудничестве. Фонд «Ты не один» своей миссией видит помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Помощь оказывается не только подросткам, но и ребятам, которые уже начинают взрослую жизнь. Активисты фонда особо отмечают роль спортивного развития своих подопечных.Начало сотрудничества было отмечено товарищеским матчем в манеже «Локомотива» с участием команды воспитанников, представляющих фонд, и игроков академии «Локо» 2000 года рождения.«Здорово, что мы начали сотрудничество с проведения товарищеского матча. Ребята, оказавшись в Черкизово, сразу почувствовали вкус к игре. Они узнали, какие условия созданы здесь для занятий спортом, познакомились с ровесниками из клубной академии. Надеемся, что проект приобщит к футболу новых ребят и мы будем видеть их на трибунах нашего стадиона», — цитирует пресс-служба «Локомотива» президента клуба Илью Геркуса.