Канделаки прогнозирует рост стоимости прав на спортивные телетрансляции

Стоимость прав на спортивные телетрансляции продолжит расти в связи с тем, что люди привыкли наблюдать за спортивными соревнованиями в прямом эфире. Такое мнение выразила генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки. Также она отметила, что на российском рынке рост стоимости прав пока не ожидается из-за его недостаточной развитости.«Единственный контент, который имеет будущее с точки зрения телесмотрения, — это, безусловно, спорт. Никто не будет смотреть Лигу чемпионов в записи. Никто не будет смотреть матч «Спартак» — «Зенит» в воскресенье в записи. Сериалы и реалити можно посмотреть в записи. Так как спорт — очень телевизионное зрелище, то в мире стоимость прав, стоимость просмотра каждый год только увеличивается и будет увеличиваться. Потому что спрос на смотрение спорта по телевизору растёт. Вопрос в том, насколько мы готовы за это платить.Мир давным-давно сделал ставку на спортивную индустрию. Поэтому цены на права будут расти ещё больше, в мире это развиваться будет так. С точки зрения просмотра в прямом эфире, а как следствие — продажи рекламы в данный момент конкретному потребителю, цены будут только расти. Но это пока не имеет отношения к нам, потому что мы находимся в самой низкой точке мировой индустрии», — отметила Канделаки, добавив, что международные права РФПЛ могут стоить гораздо дороже, сообщает Rambler News Service.