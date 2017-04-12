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Канделаки прогнозирует рост стоимости прав на спортивные телетрансляции

12 апреля 2017, среда. 18:23. Бизнес
Стоимость прав на спортивные телетрансляции продолжит расти в связи с тем, что люди привыкли наблюдать за спортивными соревнованиями в прямом эфире. Такое мнение выразила генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки. Также она отметила, что на российском рынке рост стоимости прав пока не ожидается из-за его недостаточной развитости.

«Единственный контент, который имеет будущее с точки зрения телесмотрения, — это, безусловно, спорт. Никто не будет смотреть Лигу чемпионов в записи. Никто не будет смотреть матч «Спартак» — «Зенит» в воскресенье в записи. Сериалы и реалити можно посмотреть в записи. Так как спорт — очень телевизионное зрелище, то в мире стоимость прав, стоимость просмотра каждый год только увеличивается и будет увеличиваться. Потому что спрос на смотрение спорта по телевизору растёт. Вопрос в том, насколько мы готовы за это платить.

Мир давным-давно сделал ставку на спортивную индустрию. Поэтому цены на права будут расти ещё больше, в мире это развиваться будет так. С точки зрения просмотра в прямом эфире, а как следствие — продажи рекламы в данный момент конкретному потребителю, цены будут только расти. Но это пока не имеет отношения к нам, потому что мы находимся в самой низкой точке мировой индустрии», — отметила Канделаки, добавив, что международные права РФПЛ могут стоить гораздо дороже, сообщает Rambler News Service.
Источник: Rambler News Service Сообщить об ошибке
Теги
Матч ТВ Телетрансляции
Новости. Бизнес
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