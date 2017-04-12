В «Спартаке» не рассматривают возможность выхода на биржу в ближайшее время

Руководство московского футбольного клуба «Спартак» не рассматривает возможности выхода клуба на биржу в ближайшее время, рассказал вице-президент красно-белых Наиль Измайлов.
«Не планируем в ближайшее время заниматься этим проектом, но такая цель стоит. Вопрос точно неактуален в данный момент», — заявил Измайлов.
По его словам, спортивные результаты «Спартака» никак не способствуют приближению момента IPO. Также, по его мнению, выход на биржу нельзя рассматривать в качестве маркетингового инструмента.
«Бывают разные истории с IPO: и удачные, и неудачные. Видим это по европейским кейсам: у „Аякса“, например, не очень удачное IPO», — цитирует Измайлова Rambler News Service.
В 2013 году владелец «Спартака» Леонид Федун заявил в интервью Bloomberg, что «мечтает организовать IPO клуба в 2017-2018 годах, чтобы вернуть свои инвестиции».