Правительство Ростовской области готово продать акции «Ростова»

Правительство Ростовской области готово за символическую сумму продать акции «Ростова», если клубом заинтересуется серьёзная компания. Об этом сообщил сегодня первый заместитель губернатора Игорь Гуськов.«На сегодняшний день в футбольном клубе изменена структура управления. Председателем совета директоров стал представитель правительства РО, заместитель министра спорта Пётр Серов. Мы произвели замену менеджмента – появились новые люди. Уменьшены должностные оклады руководящего состава клуба, уменьшен штат. Оптимизирована составляющая по зарплате – на 30 млн рублей уменьшены расходы по этой статье.На сегодняшний день клуб работает стабильно, мы рассчитываем, что проделанная работа принесёт клубу новых спонсоров. Мы ведём переговоры с рядом компаний. Либо клубом заинтересуется серьёзная компания. Если будет серьёзный покупатель, правительство Ростовской области готово за символическую сумму продать свои акции, при этом мы гарантируем помощь ФК в будущем. Если покупатель будет серьёзным, донское правительство готова продать весь пакет акций.Кроме того, в собственность Ростовской области выкуплен имущественный комплекс клуба. Это позволило направить деньги от продажи имущества в доходную часть клуба. Сохранён имущественный комплекс, и с него сняли залоги. Никакой кредитор теперь не может забрать часть имущественного комплекса. На земельные участки и имущество клубу не приходится теперь платить налоги», — цитирует Гуськова Don24.